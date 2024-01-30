Эксклюзив 30 января 2024, 21:07 Хакерскую атаку исключили из причин сбоя в Рунете Эксперт по информбезопасности Татаринов о сбое Рунета: это не хакерская атака Pixabay

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Возникшая проблема с работой сайтов доменной зоны RU не похожа на хакерскую атаку. Скорее всего, сбой произошел на одном из системообразующих сервисов. Об этом в комментарии «360» заявил эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов.

Он подчеркнул, что в результате проблемы сайты прекратили работать, но ведущая к ним маршрутизация сохранилась.

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«Вероятнее всего, произошел сбой в одном из системообразующих сервисов Рунета из-за этого включились не сами сайты, а маршрутизация к ним. То есть инфраструктура сайта сама по себе работает, но сами они недоступны из-за сетевого сбоя», — заявил Татаринов.

В Минцифры заявили, что проблема возникла с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.

К восстановлению стабильной работы Рунета подключили специалистов Технического центра Интернет и МСК-IX. В министерстве заявили, что в ближайшее время работа российских сайтов наладится.