Хакеры RaHDIt опубликовали досье на украинских разведчиков | 360°

Технологии 26 сентября 2022, 07:40 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Хакеры RaHDIt опубликовали досье на украинских разведчиков Хакерская группировка RaHDIt опубликовала данные 1,5 тысячи украинских разведчиков РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская хакерская группировка RaHDIt выложила на своем сайте «Немезида» данные 1,5 тысячи сотрудников Службы внешней разведки Украины (СВР). Источник РИА «Новости» подтвердил актуальность досье.

Хакеры получили информацию о сотрудниках МИД и СВР, сопоставили их и нашли совпадения. Украинские разведчики работают под прикрытием посольств в 20 с лишним странах мира, в том числе Италии, Германии и Польше. Кроме того, они есть среди сотрудников диппредставительств в дружественных России или занявших нейтральную позицию государствах, например, Греции, Азербайджане, Таджикистане, Венгрии, Аргентине.

Реклама

Некоторые разведчики трудятся в представительствах ООН, НАТО и Евросоюза. Хакеры также вычислили больше 40 мест базирования СВР и одно законспирированное учебное заведение. Информацию о разведчиках, в том числе фотографии, они опубликовали на своем сайте «Немезида». В правоохранительных органах подтвердили, что данные актуальны.

Реклама

Ранее хакеры вычислили россиян, которые сотрудничают с украинской разведкой, а также наладили канал получения оперативной информации Вооруженных сил Украины. Они также признались, что не работают на территории России.

5 0 0 1 0 0