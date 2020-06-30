    30 июня 2020, 22:55

    Хакерам не достались 2 млн рублей, обещанные за взлом электронного голосования

    Кирилл Фролов

    Хакеры не смогли взломать систему электронного голосования по поправкам в Конституцию. Обещанные за удачную попытку взлома два миллиона рублей отдали разработчикам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
    Хакерам не достались 2 млн рублей, обещанные за взлом электронного голосования

    По его словам, во время голосования были попытки проникнуть в систему и провокации, но «ни одна не увенчалась успехом».

    «Были небольшие сбои, но они никак не повлияли на качество голосования, и все, кто желал, проголосовали», — процитировало мэра агентство «Москва».

    Электронное голосование проводилось в Москве и Нижегородской области наряду с обычным. Проголосовать можно было с 25 по 30 июня.

    Голосование с использованием бумажных бюллетеней началось во всех регионах России 25 июня. Оно продлится до 20:00 по местному времени 1 июля. После этого начнется подсчет голосов.

    Собянин назвал систему для электронного голосования защищенной и «вполне сформированной».

    «Система серьезно защищена. До того, как запустить ее в работу, апробировали ее много раз, привлекли хакеров, которые пытались нарушить работу», — уточнил столичный мэр.