Хакер взломал систему DELTA и нашел шпионов в офисе Зеленского | 360°

Технологии 02 ноября 2022, 08:40 Хакер взломал систему DELTA и нашел шпионов в офисе Зеленского Хакер Джокер рассказал РИА «Новости» о шпионах в офисе Зеленского, ВСУ и СБУ freepik

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В администрации президента Украины Владимира Зеленского, а также Вооруженных силах и Службе безопасности Украины работают шпионы, а в их устройствах — «подарки» от взломщиков. Хакер с псевдонимом Джокер рассказал об этом РИА «Новости».

«Не забывайте, что у меня есть шпионы везде. И в ВСУ, и в СБУ, и в офисе Зеленского. А значит, есть доступ не только к информации, но и к технике. И не забываем, что я оставил во всех их устройствах много своих подарков», — сказал он.

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Хакер вместе с единомышленниками взломал американскую программу DELTA, которую ВСУ использовали для координации действий. Об этом рассказала в своем Telegram-канале группировка Killnet.

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Украинские военные наносили на интерактивную карту разведданные о местах дислокации и перемещении российских подразделений. Взломщики не только получили к ней доступ, но и заразили вирусом каждый компьютер, с которого хоть раз заходили в эту систему.

Джокер заявил информагентству, что публичное признание во взломе DELTA не помешает хакерам и дальше получать информацию о действиях украинских военных и НАТО. Он сказал, что «это не так работает».