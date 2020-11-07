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    07 ноября 2020, 19:47

    Хакер рассказал, как защититься от телефонных мошенников

    Анастасия Калинина

    Жителям России не суждено полностью защищать свой смартфон от постоянных звонков мошенников, но все же есть несколько способов себя обезопасить. Об этом в интервью Ura.ru рассказал хакер Александр Варской.

    Для начала надо установить на телефон специальное приложение, которое дает информацию о входящих вызовах. По мнению Варского, в этой области хорошо себя зарекомендовало приложение NumBuster.

    «Сейчас есть неплохой набор приложений, который позволит при звонке получить информацию, кто примерно звонит. Мы в ближайший год придем к каким-то хорошим наполненным базам», — рассказал он.

    Еще один способ защитить себя от злоумышленников — не перезванивать им, то есть не набирать незнакомые номера. Варской вспомнил, как раньше было популярно звонить с иностранных платных номеров. Когда человек перезванивал на такой, то попадал на платный тариф.

    Также в целях безопасности не стоит размещать свои номера в соцсетях. Это значительно увеличивает риск попадания в руки мошенникам. Хотя этот способ не дает гарантии защиты от мошенников. Потому что технически можно обзванивать номера, набирая цифры по порядку.

    В субботу эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова рассказала, что мошенники придумали новый способ кражи денег с карт.