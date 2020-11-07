Хакер рассказал, как защититься от телефонных мошенников

Для начала надо установить на телефон специальное приложение, которое дает информацию о входящих вызовах. По мнению Варского, в этой области хорошо себя зарекомендовало приложение NumBuster.

«Сейчас есть неплохой набор приложений, который позволит при звонке получить информацию, кто примерно звонит. Мы в ближайший год придем к каким-то хорошим наполненным базам», — рассказал он.

Еще один способ защитить себя от злоумышленников — не перезванивать им, то есть не набирать незнакомые номера. Варской вспомнил, как раньше было популярно звонить с иностранных платных номеров. Когда человек перезванивал на такой, то попадал на платный тариф.

Также в целях безопасности не стоит размещать свои номера в соцсетях. Это значительно увеличивает риск попадания в руки мошенникам. Хотя этот способ не дает гарантии защиты от мошенников. Потому что технически можно обзванивать номера, набирая цифры по порядку.

В субботу эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова рассказала, что мошенники придумали новый способ кражи денег с карт.