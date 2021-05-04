Хакатон по теме обращения с отходами впервые пройдет в России

Первый в России онлайн-хакатон в сфере обращения с отходами пройдет 21–25 мая. Мероприятие ставит для разработчиков задачу по «Построению 3D-модели полигона», его проведет Российский экологический оператор. Лучшее решение представят вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Организаторы хакатона предложат участникам решить задачу по созданию программы, которая построит и визуализирует 3D-модель полигона на основании съемки с беспилотного летательного аппарата. Продукт должен будет определять характеристики полигона и объёмы захороненных отходов — таким образом, чтобы в итоге можно было отследить жизненный цикл полигона.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, для компании это первый опыт по проведению подобного мероприятия. «Это позволит, с одной стороны, поддержать талантливых IT-специалистов. А с другой — найти лучшие решения для существующей проблемы, связанной с нехваткой достоверных данных об остаточной вместимости полигонов и об объемах накопленных отходов на таких площадках», — сказал Буцаев. Он также заявил, что лучшее решение представят на рассмотрение вице-премьеру Виктории Абрамченко.

В жюри хакатона, кроме руководства РЭО, также представлены гендиректор компании «Большая Тройка» Артем Седов, руководитель GR-проектов Yandex Олег Ионов, иполнительный директор ПАО «Сбербанк» Иван Макаровский и директор по развитию «ТКО-Информ» Павел Чернышин.

Заявки на участие принимаются до 19 мая.