Хай-тек-тюрьмы появятся в России

Современные высокотехнологичные тюрьмы появятся в России. Первый пилотный проект флагманской колонии реализуют в Калужской области, рассказал «Интерфаксу» замминистра юстиции Всеволод Вуколов.

Замглавы Минюста рассказал, что в таких СИЗО и колониях будут улучшены условия как для свиданий с родными, так и для работы судов, прокуратуры, адвокатов и общественников. А процессы допуска и управления будут автоматизированы, в том числе с помощью биометрии.

«Цифровизация сможет помочь автоматизировать многие процессы, в том числе связанные с безопасностью и общественным контролем. В частности, позволит тем же правозащитникам мониторить ситуацию в тюрьмах», — отметил Вуколов.

Пилот первой высокотехнологичной колонии реализуют под Калугой. Впоследствии проект могут взять за основу для старта целой программы для открытия современных тюрем в других российских регионах.

Все исправительные учреждения в рамках проекта сосредоточат в едином центре.

Помимо внедрения современных технологий, необходимо также провести тюремную реновацию. Вуколов отметил, что более 50% тюрем находятся в городах вблизи жилых построек, что зачастую способствует распространению криминальной субкультуры.

Ранее в женской колонии на Урале провели конкурс экологичных костюмов «Зеленая планета».