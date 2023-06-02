Технологии 02 июня 2023, 16:26 Губернатор Нижегородской области Никитин представил Мишустину ведущие ИТ-проекты развития региона

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В рамках «Цифровой индустрии промышленной России-2023» глава Нижегородской области представил премьер-министру Михаилу Мишустину ряд ИТ-проектов, которые направлены на развитие региона. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

По словам Глеба Никитина, регион — один из ведущих в области ИТ-технологий. В Нижегородской области всесторонне реализовываются проекты при поддержке местных властей. Никитин напомнил, что в прошлом году регион занял третье место по России после двух столиц.

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Губернатор рассказал главе правительства о том, какие проекты уже реализованы и какие — находятся на стадии планирования.

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