Губернатор ЯНАО Артюхов: компании получат льготы за использование российских технологий

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, что компаниям в топливно-энергетической отрасли будут предоставляться льготы за использование российских технологий. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Он отметил, что сейчас в этой сфере сложный период. С 2014 года активно идет импортозамещение, но еще есть, над чем работать, поэтому все участники процесса должны действовать слаженно.

«Мы со своей стороны будем оказывать поддержку. Разные способы сейчас рассматриваем, в том числе льготы для компаний, которые применяют российские технологии», — заключил Артюхов.