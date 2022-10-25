Грузовой космический корабль помог МКС увернуться от космического мусора | 360°

Технологии 25 октября 2022, 07:56 Грузовой космический корабль помог МКС увернуться от космического мусора Роскосмос: корабль «Прогресс МС-20» поднял орбиту МКС на 880 м, чтобы спасти от мусора РИА "Новости"

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Российский грузовой корабль «Прогресс МС-20» помог Международной космической станции (МКС) избежать столкновения с космическим мусором. Он поднял ее орбиту на 880 метров, сообщил Роскосмос в своем Telegram-канале.

Столкновения удалось избежать ночью 25 октября благодаря грузовому кораблю «Прогресс МС-20», который пристыкован к служебному модулю «Звезда» со стороны российского сегмента МКС.

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«Двигатели корабля <…> были включены в 03:25 по московскому времени и выдали импульс величиной 0,5 метра в секунду», — сообщили в Роскосмосе.

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За счет такого маневра высота орбиты станции увеличилась на 880 метров.

Это не первая такая операция. МКС избежала столкновения при помощи двигателей пристыкованного грузового корабля 17 октября. Тогда орбита станции изменилась на 1,75 километра и составила 417,9 километров. На тот момент орбиту МКС скорректировали 327 раз, из которых 176 — благодаря российским «космическим грузовикам».

«Прогресс МС-20» отправили к МКС этим летом. Ракета-носитель «Союз-2.1а» под именем «Донбасс» стартовала с Байконура 3 июня.