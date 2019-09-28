Грузовой корабль США полетит к МКС на неделю позже

«Запуск корабля Cygnus перенесен на 29 октября», — сказано в сообщении.

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Причина переноса старта не озвучивается.

Cygnus был изготовлен компаний Northrop Grumman. Заказ на реализацию этого проекта поступил от NASA. Запуск должен был состояться с космодрома «Уоллопс», расположенном в штате Вирджиния. На орбиту грузовик вывела бы ракета-носитель Antares.

Внутри Cygnus разместят груз для астронавтов: предметы первой необходимости и материалы, которые позволят продолжить текущие научные эксперименты и начать новые. Так, американскому экипажу МКС отправят жилет AstroRad Vest, защищающий от космической радиации. Астронавты должны будут провести ряд испытаний и оценить его удобство. Планируется, что AstroRad Vest станет частью экипировки астронавтов во время миссий на Марс и на Луну.