Технологии 24 мая 2023, 16:38 Грузовой корабль «Прогресс МС-23» успешно запустили с Байконура Роскосмос: выведение грузового корабля «Прогресс МС-23» на орбиту прошло штатно РИА «Новости»

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Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23» успешно стартовала с космодрома Байконур 24 мая. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Ракету запустили ровно в 15:56:07 по московскому времени. Старт «Союза-2.1а» транслировали на YouTube-канале госкорпорации.

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«Выведение „Прогресса МС-23“ на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно!» — подчеркнули в Роскосмосе.

Грузовой корабль направился к Международной комической станции по двухвитковой схеме. «Прогресс МС-23» должен состыковаться с модулем «Поиск» 24 мая, в 19:21 по московскому времени.

Корабль доставит на МКС 2491 килограмм грузов. Среди них топливо для дозаправки, питьевая вода, сжатый азот в баллонах, одежда, инструменты укладки для экспериментов, средства медконтроля и санитарно-гигиенического обеспечения.

Ракету-носитель с «Прогрессом МС-23» установили на Байконуре 21 мая. При подготовке к запуску «Союз-2.1а» разместили на стартовом комплексе 31-й площадки.