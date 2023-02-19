Технологии 19 февраля 2023, 08:51 Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полет Роскосмос объявил о сведении с орбиты грузового корабля «Прогресс МС-21» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Грузовой корабль «Прогресс МС-21» свели с околоземной орбиты утром 19 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Корабль разрушился после входа в атмосферу. Несгоревшие элементы конструкции рухнули в южной части Тихого океана», — сообщили в ведомстве.

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В субботу «Прогресс МС-21» отстыковался от Международной космической станции, где проработал почти четыре месяца.

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Грузовой корабль отправили в космос 26 октября 2022 года с Байконура, он доставил на МКС свыше 2,5 тонны полезных грузов.

Специалисты Роскосмоса в декабре 2022 года обнаружили утечку в модуле терморегулирования «Прогресс МС-21». Из-за неисправности выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина пришлось отменить.

Госкорпорация сообщала, что после визуального осмотра корабля причину утечки обнаружить не удалось.