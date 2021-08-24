Министр транспорта России Виталий Савельев рассказал, что к 2024 году трасса Москва — Санкт-Петербург будет готова к грузовым беспилотным перевозкам. Об этом сообщил ТАСС.

По данным RT, он назвал это «реальным проектом» и отметил, что все странны вкладываются в это направление. Савельев отметил, что победит та — которой удастся внедрить это массово.

«Поэтому мы для себя приняли решение, что трасса Санкт-Петербург — Москва для грузового беспилотного движения будет к 2024 году готова», — подчеркнул он.