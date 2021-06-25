Групповые видеозвонки и трансляция экрана появились в Telegram

Пользователи Telegram с сегодняшнего дня смогут использовать групповые видеозвонки, а также вести видеотрансляции с камеры или изображения с экрана в голосовых чатах. Об этом сообщили представители компании.

Чтобы превратить голосовой чат в любой группе в видеоконференцию, нужно чтобы кто-то из участников включил видеорежим, нажав на значок камеры. Видеотрансляцию можно развернуть на полный экран. Также пользователи смогут закрепить видео одного из участников беседы, чтобы камера не переключалась на новых собеседников, когда они входят в чат.

Для запуска конференции нужно выбрать «Голосовой чат» в меню профиля любой группы, в которой являетесь администратором. В iOS кнопка «Голосовой чат» доступна прямо из профиля группы.

В голосовом режиме без видео можно разговаривать с неограниченным числом людей. Режим видеоконференций пока доступен первым 30 участникам, подключившимся к чату. Этот лимит скоро будет увеличен.

Еще одно нововведение — трансляция экрана. Теперь видео можно не только транслировать с задней или фронтальной камеры устройства, но и делиться изображением с экрана. Как вариант — можно использовать и то и другое параллельно.

Чтобы включить трансляцию экрана, нужно нажать на «⋮» или «⋯» в настройках голосового чата. Если пользователь смотрит видеоконференцию с компьютера, каждый раз, когда кто-нибудь из участников запустит трансляцию экрана, этот поток будет автоматически закреплен. Это удобно для презентаций и совещаний, считают в компании.

Помимо этого, в новой версии мессенджера появились анимированные фоны и анимации при отправке сообщений.