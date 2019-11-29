Group-IB: киберпреступлений в России стало меньше

Group-IB считает, что основная причина такого серьезного снижения количества киберпреступлений в стране — это потеря интереса мошенников к российским кредитным организациям. Преступники переключились на иностранные банки и стали чаще использовать социальную инженерию, которая не требует взлома информационных систем банков.

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Также хакеры перестали писать трояны. Число преступных групп, члены которых похищают деньги при помощи этих самых троянов, значительно снизилось. Сейчас в России их всего две — они пишут вирусы для персональных компьютеров. Групп, которые используют Android-трояны в стране, осталось пять.

Group-IB выяснила, что в России за последние годы сократился ущерб от финансового фишинга — на 65% до 87 миллионов рублей.