Технологии 19 июля 2023, 17:47 Греф оценил возможность уступки поста председателя Сбера искусственном интеллекту Президент Путин пошутил об искусственном интеллекте на посту главы Сбера РИА «Новости»

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Обсуждение внедрения искусственного интеллекта на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» перешло в обмен шутками между президентом России Владимиром Путиным и главой Сбера Германом Грефом.

Российский лидер поинтересовался у главы корпорации, когда тот готов уступить свой пост председателя правления Сбера искусственному интеллекту.

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«Надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет», — сказал Греф с улыбкой.

Путин ответил пикирующей шуткой: «С такими людьми прогресс невозможен. Все будет теперь тормозить».

Вернувшись к серьезности глава государства поинтересовался, какой объем инвестиций в технологию искусственного интеллекта вкладывает Сбер.

«Каждый год мы инвестируем примерно сумму, равную миллиарду долларов, в технологии искусственного интеллекта. И получаем обратно от искусственного интеллекта в год примерно три миллиарда долларов», — заявил Греф.

Президент России Владимир Путин назвал искусственный интеллект технологией, которое определит будущее мира на ближайшие годы. Он подчеркнул, что эти разработки можно сравнить с атомным или ракетным проектами Советского Союза.