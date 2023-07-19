19 июля 2023, 17:47
Греф оценил возможность уступки поста председателя Сбера искусственном интеллекту
Президент Путин пошутил об искусственном интеллекте на посту главы Сбера
Обсуждение внедрения искусственного интеллекта на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» перешло в обмен шутками между президентом России Владимиром Путиным и главой Сбера Германом Грефом.
Российский лидер поинтересовался у главы корпорации, когда тот готов уступить свой пост председателя правления Сбера искусственному интеллекту.
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«Надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет», — сказал Греф с улыбкой.
Путин ответил пикирующей шуткой: «С такими людьми прогресс невозможен. Все будет теперь тормозить».
Вернувшись к серьезности глава государства поинтересовался, какой объем инвестиций в технологию искусственного интеллекта вкладывает Сбер.
«Каждый год мы инвестируем примерно сумму, равную миллиарду долларов, в технологии искусственного интеллекта. И получаем обратно от искусственного интеллекта в год примерно три миллиарда долларов», — заявил Греф.
Президент России Владимир Путин назвал искусственный интеллект технологией, которое определит будущее мира на ближайшие годы. Он подчеркнул, что эти разработки можно сравнить с атомным или ракетным проектами Советского Союза.
Искусственный интеллект
Владимир Путин
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