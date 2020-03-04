Греф назвал профессии, которые будут востребованы в будущем

Многие профессии скоро исчезнут из-за стремительного развития искусственного интеллекта. А понадобятся как раз спецы, которые разбираются в ИИ.

«В мире сегодня технологии являются доминирующим фактором, который определяет все остальное — политику, экономику, социальную жизнь, общество, жизнь каждого гражданина. Искусственный интеллект является, на наш взгляд, ключевой долгосрочной технологией, которая будет драйвером всех остальных технологий без исключений», — приводит РИА «Новости» слова главы Сбербанка Германа Грефа.

Греф добавил, что в будущем все без исключения, вне зависимости от рода занятий, должны будут разбираться в технологии искусственного интеллекта. В рамках этого направления рынок труда полностью изменится. На нем появятся вакансии инженеров-биомедиков, инженеров виртуальной реальности, робототехников, биотехнологов, проектировщиков нейроинтерфейсов и медицинских роботов.

Такое заявление глава Сбербанка сделал на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению «Искусственный интеллект».