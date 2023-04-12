Технологии 12 апреля 2023, 16:04 Греф допустил создание закрытого клуба крупнейших держав в области ИИ Глава Сбербанка Греф: закрытый клуб крупных держав в области ИИ может появиться в мире РИА «Новости»

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Руководитель Сбербанка Герман Греф предупредил, что существует риск появления закрытого клуба крупнейших держав в области искусственного интеллекта (ИИ). Такое заявление он сделал во время выступления в Совете Федерации, сообщил ТАСС.

«Есть опасность создания, наряду с ядерным закрытым клубом мировых держав, закрытого клуба мировых держав в области ИИ. А это создание такого рода сложных систем, как нейросети», — сказал он.

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По его мнению, России необходимо приложить усилия, чтобы войти в этот клуб. Кроме того, надо быть донором, а не реципиентом таких технологий. Как уточнили «Известия», Греф отметил важность развития технологий искусственного интеллекта. Ведь эта сфера может через несколько лет положительно повлиять на российскую экономику.

«При развитии искусственного интеллекта нужно уделять особое внимание безопасности. Тема кибербезопасности должна опережать тему развития искусственного интеллекта», — подчеркнул он.

Глава Сбербанка при этом признался, что не верит в возможность уничтожения человека искусственным интеллектом. Однако ИИ все же может нанести какой-нибудь вред, заключил он.