«Опасаться не стоит». Отключение России от GPS назвали невозможным

Власти США задумались над отключением России от системы навигации GPS. Но такой план является невыполнимым, заявил «360» эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

По словам специалиста, наличие системы ГЛОНАСС в чипах современных смартфонов и других устройствах является данностью. Россияне и не заметят отключения GPS.

«Но я хотел бы заметить, что сам факт отключения GPS сегодня малореален, потому что сама по себе технология работает либо на весь мир, либо ни для кого за исключением американских военных. При текущем поколении спутников, которые используются в группировке ГЛОНАСС, отключить GPS можно сразу для всех стран мира без исключения», — пояснил Лукацкий.

Он добавил, что отключить от системы только Россию невозможно. США планируют только в 2025 году вводить в группировку новые спутники, у которых будет возможность отключения отдельных регионов от GPS.

«Но опять же спутники сами по себе могут работать до 25 лет, поэтому на текущих спутниках они летать будут еще лет 20. В этот период нам, наверное, опасаться ничего не стоит», — заключил эксперт.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предупредил, что США рассматривают вероятность отключения России от системы навигации GPS.