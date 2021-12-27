Госуслуги не «утекли». В Минцифры опровергли проблемы с кодом портала

Российское Минцифры заявило о штатной и безопасной работе портала госуслуг. Угрозы несанкционированного доступа к кодам данного сайта нет, передало РИА «Новости».

«Проведенный мониторинг выявил недостатки в работе одного из региональных порталов, который не имеет доступа к данным федерального портала госуслуг и пересечения исходных кодов с ним», — цитирует агентство пресс-службу министерства.

По этим данным, организована была проверка прочих систем как общероссийских, так и в регионах. Пересечения с федеральными «Госуслугами» не было установлено. Тем не менее был организован дополнительный мониторинг возможных атак на инфраструктуру регионального портала.

Ранее факт утечки из случайно найденного сетевыми взломщиками открытого репозитория подтвердил «Коду Дурова» основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян. По его словам, проблема коснулась только исходного кода регионального портала госуслуг Пензенской области. Пользовательскую информацию она не затронула.