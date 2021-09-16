Космическая гостиница около Земли может появиться в 2027 году

Космический отель около Земли может появиться в ближайшие десять лет. Об этомсообщил «Мир 24» со ссылкой на корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина.

По данным сайт «Политика сегодня», туристы смогут полететь в космос и побывать в такой необычной гостинице. Ионин уверен, что к 2027–2028 году ее построят Илон Маск или Джефф Безос.

«Это им по силам, технологии доступны, понятны, они могут это сделать, если у них на это найдется время», — считает эксперт.

Вокруг орбитального корабля «Буран», который хранится на Байконуре, продолжаются споры. «Роскосмос» задумывается о том, чтобы вернуть корабль в Россию, потому что уверен — в противном случае экспонат может быть разрушен. Этому опасению есть основания: ранее «Буран» уже стал жертвой вандалов. При этом владелец корабля, частное лицо из Казахстана, не намерен его отдавать. Разобрались, чем так важен «Буран», и почему он так нужен владельцу.