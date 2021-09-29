ГОСТ для «умных» домов может появиться в России

Оснащение старого жилого фонда и новостроек инжиниринговыми системами, которые также называют «умным» домом, может стать обязательным. Такие данные следуют из проекта дорожной карты по развитию отрасли связи. Ее, как сообщила газета «Известия», разрабатывает Минцифры совместно с операторами.

Разработчики плана предлагают к марту 2022 года создать ГОСТ, описывающий оснащение домов смарт-системами, и поправки в строительные нормы и правила (СНиП), которые закрепляют следование стандарту. Чтобы дооснастить уже введенные в эксплуатацию жилые дома до норм ГОСТа, предлагается «предусмотреть возможность использования средств капитального ремонта».

В проекте дорожной карты не указано, что должен описывать новый документ, и конкретные изменения в СНиП, отмечено в материале.

В Минцифры отметили, что находятся в постоянном диалоге с операторами связи, а также рассматривают различные предложения, которые направлены на развитие отрасли.

О планах введения дополнительного стандарта по «умному» дому и изменений в СНиПы, связанные с технологиями смарт-жилья, знают в Минпромторге, сообщил представитель ведомства.

Вторичка перестала быть спасением россиян — жилье в новых домах становится все более доступным. Выгодные предложения от застройщиков сочетаются с разнообразием архитектуры. Сегодняшний рынок готов предложить интересные решения целых жилых кварталов — от современной застройки до классики европейского стиля. Благодаря различным программам, в том числе и льготной ипотеке, новостройки оказались на пике популярности.