Госсервис для заверения переписки в Сети хотят создать в России

В России предложили создать госсистему нотариального заверения веб-страниц и переписки в мессенджерах. Об этом сообщили «Известия». Автором инициативы выступила Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ).

Сервис нужен в борьбе с мошенничеством. Он поможет быстро фиксировать действия мошенников — до того, как они успеют стереть переписку. Как отметили эксперты, суды достаточно неохотно принимают незаверенные скриншоты и сообщения в мессенджерах в качестве доказательств.

Подобные сервисы есть в западных странах, указано в материале, но в России для их запуска не хватает нормативной базы.

Однако, как считают специалисты, в РФ перспективнее в целом развивать институт электронного нотариата, нежели вводить отдельные узкоспециализированные услуги.

В 2022 году впервые за пять лет снизилось количество звонков от телефонных мошенников и выманивания личных данных у россиян через интернет. Однако, это явление временное, считает специалист по информационной безопасности Олег Седов. В беседе с «360» он рассказал о новых необычных способах мошенников создавать бот-сети при помощи гаджетов россиян для последующих атак.