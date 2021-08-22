Госкомиссия разрешила запуск «Союза» с Байконура

Специалисты на Байконуре устранили все проблемы, мешавшие запуску ракеты «Союз-2.1б» со 34 спутниками связи OneWeb. Об этом сообщил Роскосмос в своем Telegram-канале.

«Заслушан доклад руководителя пусковой кампании OneWeb, который доложил о возобновлении работы программного обеспечения наземной системы управления и контроля космических аппаратов», — говорится в публикации.

Госкомиссия приняла решение о готовности к повторной заправке и пуску ракеты-носителя 22 августа в 01:13 по московскому времени.

Изначально ее планировали запустить 20 августа в 01:23 по московскому времени. Запуск отложили из-за сработавшей на 40 секунд раньше автоматики. После этого запуск еще раз был перенесен.