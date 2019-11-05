Госдума в I чтении приняла проект о запрете продавать гаджеты без российского ПО

Если документ примут, то с 1 июля 2020 года на отдельные устройства в обязательном порядке станут предустанавливать российское ПО. Каких именно гаджетов коснется это нововведение должно решить правительство страны. Оно также определит, какое именно ПО и в каком порядке будет установлено на указанные устройства.

Законопроект выдвинули депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. В пояснительной записке они указали, что законопроект коснется смартфонов, гаджетов, а также телевизоров, которые имеют функцию «смарт-ТВ».

Член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев уверен, что законопроект направлен на защиту прав потребителей. Кроме того, его принятие поспособствует развитию отечественных ИТ-компаний, что позволит им войти «в равную высококонкурентную среду» наравне с зарубежными корпорациями.