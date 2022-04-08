Госдума призвала россиян готовиться к блокировкам на YouTube

Российские власти не ставят цели запретитьYouTube, однако пользователям стоит быть готовыми к блокировкам. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев на круглом столе «Информационная война против России: технологии, реакция, результат» 8 апреля.

«У нас нет цели запретить YouTube, но мы не позволим, чтобы на нашей территории не выполнялись российские законы», — процитировала Матвейчева «Российская газета».

Депутат пояснил, что по новым правилам онлайн-платформы любая поддержка специальной операции России на Украине станет причиной для блокировки. Видеохостинг YouTube «разослал инструкцию, что любая поддержка российской специальной операции — это для них предмет бана», рассказал Матвейчев.

Роскомнадзор пообещал не вводить новых мер против YоuТubе при условии выполнения требований. Надзорный орган уточнил, что с площадки должен быть удален противоправный контент, а также должны быть разблокированы российские каналы.