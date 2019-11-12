Ascension является второй по величине системой здравоохранения в Соединенных Штатах.

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Совместная работа Google и Ascension под кодовым названием «Project Nightingale» («Проект Соловей») началась год назад. Среди данных, которые попали в этот проект, были результаты лабораторных исследований, записи о госпитализациях, диагнозы, а также полные истории болезней с именами пациентов и их датами рождения. По данным газеты, Google использует эту информацию для разработки нового программного обеспечения (ПО), которое будет ориентироваться на отдельных пациентов, чтобы предлагать им необходимые изменения в лечении.

Ни пациенты, ни врачи не были уведомлены о передаче этих данных, утверждается в материале. При этом, как отмечает издание, законодательство США позволяет больницам передавать такую информацию своим деловым партнерам без согласия пациентов, если им это требуется для выполнения своих медицинских задач.

Глава Google Cloud Тарик Шаукат заявил, что основная задача деятельности корпорации в области здравоохранения заключается в том, чтобы в конечном итоге «улучшить результаты, сократить расходы и спасти жизни людей».

Amazon и Microsoft тоже активно развиваются в сфере здравоохранения, но сделок такого масштаба им еще не удалось заключить.