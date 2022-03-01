Google заблокировал в Европе аккаунты на YouTube, связанные с RT и Sputnik

Компания Google решила заблокировать на YouTube каналы, связанные с телеканалом RT и информационным агентством Sputnik. Об этом говорится в сообщении Google в Twitter.

«Мы немедленно блокируем по всей Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik. Нашим системам потребуется время, чтобы полностью развернуться», — указывается в сообщении.

Ранее стало известно, что сервис по созданию коротких видеороликов TikTok будет ограничивать доступ к российским государственным СМИ RT и Sputnik на территории ЕС.

Также компания Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsАрр, решила ограничить доступ к контенту RT и Sputnik на своих платформах для пользователей в ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о запрете на вещание в странах союза телеканала RT, также она объявила о блокировании работы агентства Sputnik и его «дочек».

Санкции ЕС были объявлены после того, как 24 февраля началась специальная операция России на Украине. Президент Владимир Путин говорил, что ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины. Как заявляли в Минобороны России, российские военные наносят высокоточные удары только по украинским военным объектам, мирным жителям ничего не угрожает.