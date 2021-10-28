Google удалит фото с детьми и подростками из выдачи по запросу

Поисковая система Google запустила новый инструмент по удалению из выдачи фотографий с детьми и подростками. В блоге компании говорится, что это позволит несовершеннолетним пользователям контролировать распространение своих изображений в Сети.

Запрос об удалении фотографий могут подать сам ребенок или подросток, его родители или опекуны через специальную форму. Там необходимо указать URL-адрес изображения, которое нужно удалить, URL-адреса сайтов, где находится фотография, а также запрос к поисковой системе, который приводит к выдаче снимков.

После отправки запроса администраторы Google ознакомятся с ним, и если им понадобится дополнительная информация, то они свяжутся с отправителем. После удаления изображения из выдачи автору поступит дополнительное сообщение.

«Мы считаем, что это изменение поможет молодым людям лучше контролировать свой цифровой след и распространение их фотографий», — говорится в сообщении поисковой системы.

В компании отметили, что изображение удаляется только из поисковой системы. Фотография может остаться на сайтах, которые его разместили. Для решения этого вопроса герой снимка может связаться с администратором портала с просьбой об удалении изображения.