Google убрал Fortnite из Play Store вслед за Apple

Google убрал онлайн-игру Fortnite из Google Рlay, потому что разработчики добавили возможность покупать внутриигровую валюту в обход приложения. Это случилось после того, как по той же причине игру удалил и Apple.

Компания Google, также как и Apple, потребовала от разработчиков игры, чтобы они использовали для покупок в приложении легальную систему Google Pay. Но вместо сотрудничества Google получил судебный иск от Epic Games. Об этом сообщил The Verge со ссылкой на официальное заявление Google.

В Google также заявили, что готовы в дальнейшем обсуждать возвращение игры обратно в Play Store. Однако игра все еще остается доступной на Android.

Ранее компания Apple удалила игру Fortnite из App Store по той же причине. Представители компании были возмущены действиями разработчиков. В ответ на это разработчики онлайн-игры подали на Apple в суд. По их словам, им не нужна денежная компенсация, они хотят добиться завершения монополии Apple.

В СМИ появилась информация, что рыночная стоимость Fortnite составляет до 17 миллиардов долларов. Она повысилась после появления инвесторов, планирующих вложить в Epic Games почти 750 миллионов долларов.