Google убрал Fortnite из Play Store вслед за Apple
Компания Google, также как и Apple, потребовала от разработчиков игры, чтобы они использовали для покупок в приложении легальную систему Google Pay. Но вместо сотрудничества Google получил судебный иск от Epic Games. Об этом сообщил The Verge со ссылкой на официальное заявление Google.
В Google также заявили, что готовы в дальнейшем обсуждать возвращение игры обратно в Play Store. Однако игра все еще остается доступной на Android.
Ранее компания Apple удалила игру Fortnite из App Store по той же причине. Представители компании были возмущены действиями разработчиков. В ответ на это разработчики онлайн-игры подали на Apple в суд. По их словам, им не нужна денежная компенсация, они хотят добиться завершения монополии Apple.
В СМИ появилась информация, что рыночная стоимость Fortnite составляет до 17 миллиардов долларов. Она повысилась после появления инвесторов, планирующих вложить в Epic Games почти 750 миллионов долларов.