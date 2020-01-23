Google стал маскировать рекламу под обычные ссылки

Google стал подсовывать рекламу под видом обычных ссылок. Специальная метка стала такой незаметной, что ее легко можно проглядеть.

Об этом своем Twitter-аккаунте написал редактор британской газеты The Guardian Алекс Херн. По его словам, рекламу теперь можно отличить только по маленькой черной приписке «Ad» («advertisement» — «реклама»). Раньше же рекламные объявления выделялись цветом, а слово «реклама» помещалось в отдельный квадрат.

Формально компания, конечно, не нарушает никаких законов и помечает рекламу. Но пользователям будет сложнее распознать ненужный спам. Предполагается, что эти обновления заставят пользователей чаще переходить по объявлениям.

На русском языке компания подписывает объявления словом «реклама». Но на английском использует сокращенное «Ad», что делает еще более сложным избежать попадания на ненужные объявления.