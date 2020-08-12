Google создаст самую крупную сеть оповещения о землетрясениях

Американская компания Google объявила о создании самой большой в мире сети распознавания землетрясений. Для этого будут использоваться устройства с Android. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Проект уже запущен в США. На устройства будет приходить предупреждение о сейсмической опасности в ближайшие минуты. За это время можно будет укрыться и спасти себе жизнь.

«Телефон на базе Android станет мини-сейсмометром. Благодаря новой функции постепенно сформируется самая большая в мире сеть обнаружения землетрясений», — говорится на сайте компании.

Авторы проекта рассказали, как это происходит технически в самом гаджете. Все смартфоны оснащены крошечными акселерометрами, которые могут воспринимать сигналы, указывающие на возможное землетрясение.

Если телефон обнаруживает что-то, что, по его мнению, может быть землетрясением, он посылает сигнал с местоположением на специальный сервер. Уже там информация от других телефонов объединяется в общую сеть распознавания землетрясений.

Ранее «Царьград» рассказывал о мощном землетрясении на Курилах, вслед за которым пришло цунами.