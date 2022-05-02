Google сохранил лидерство среди дорогих медиабрендов

Бренд корпорации Google снова возглавил рейтинг самых дорогих медиабрендов в мире. Топ-50 составила консалтинговая компания Brand Finance. О лидерах рейтинга рассказал «Коммерсант».

Аналитики Brand Finance оценили Google в 263,4 миллиарда долларов. Они заявили, что основной доход корпорация получает с рекламы. Поскольку Google приспособилась к условиям пандемии, за год ее оценочная стоимость выросла на 38%. В прошлом году корпорация также возглавляла рейтинг.

Ранее Россия оштрафовала Google за отказ удалить клип Моргенштерна с видеохостинга YouTube. Об этом сообщили «Известия». Был ли учтены убытки корпорации при подсчетах оценочной стоимости корпорации — неизвестно.

Самым дорогим из «классических» брендов оказался Disney. Однако в общем рейтинге он занял только пятое место. Стоимость кинокомпании оценили в 57,05 миллиарда долларов.

Также в пятерку самых дорогих по мнению Brand Finance медиабрендов вошли Facebook*, WeChat и TikTok. Причем соцсеть с короткими видеороликами за год поднялась с восьмого на четвертое место, увеличив оценочную стоимость с 18,4 до 58,98 миллиарда долларов.

*Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.