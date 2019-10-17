Google снял с продажи второй продукт за два дня

Любители новой техники больше не смогут приобрести камеру Clips. Устройство с искусственным интеллектом оказалось весьма неудачным, поэтому компания Google сняла его с продажи.

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Появления на рынке Clips действительно ждали. По словам разработчиков, маленькая широкоугольная камера с искусственным интеллектом должна была автоматически снимать короткие видеоролики.

Устройство предлагали установить в доме, чтобы больше не приходилось доставать телефон и делать какие-либо кадры. В компании уверяли, что Clips поможет не пропустить такие важные моменты, как например, первые шаги ребенка.

На деле все оказалось не так впечатляюще, пишет The Verge. Журналисты издания протестировали камеру и пришли к выводу, что она не фотографирует «ничего действительно особенного». В частности, Clips сделала около 500 видео, но хорошими оказались только 12. Несмотря на это, журналисты отметили, что сама концепция подобного устройства многообещающая.

За день до закрытия продаж Clips компания сделала то же самое с VR-платформой Daydream и гарнитурой Daydream View. Свое решение Google объяснил тем, что устройство не стало достаточно популярным после релиза.