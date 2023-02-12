Технологии 12 февраля 2023, 11:21 Google предупредил о «галлюцинирующих» чат-ботах Вице-президент Google Рагхаван: чат-боты ИИ могут быть опасными для пользователей Unsplash

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Чат-боты, основанные на алгоритмах искусственного интеллекта, могут представлять угрозу из-за присущих им «галлюцинаций». Об этом старший вице-президент компании Google и глава подразделения Google Search Прабхакар Рагхаван рассказал немецкому изданию Welt am Sonntag.

«Тип искусственного интеллекта, о котором мы сейчас говорим, может иногда приводить к тому, что мы называем „галлюцинациями“. <…> Машина дает убедительный, но полностью выдуманный ответ», — пояснил Рагхаван.

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Он добавил, что одна из главных задач — свести «галлюцинации» к минимуму.

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Компания Google начала проигрывать в сфере технологий для веб-поиска после того, как OpenAI — стартап, который Microsoft (MSFT.O) поддержала примерно на 10 миллиардов долларов, — представил ChatGPT, поражающий очень «человеческими» ответами на пользовательские запросы. Запуск произошел в ноябре 2022 года.

На этой неделе Alphabet Inc представила собственный чат-бот Bard. Пока идет пользовательское тестирование — когда приложение появится в общем доступе, неизвестно.