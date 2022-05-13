Google представил умные очки с автопереводом речи

Генеральный директор Google Сундар Пичаи на прошедшей конференции компании представил новый прототип умных очков, способных переводить речь и текст на другие языки. Об этом говорится в официальном блоге компании.

Для автоматического перевода очки используют приложение Google Translate, которое выслушивает речь, а потом выводит переведенный текст прямо на линзы.

В демонстрационном ролике показали, как китайскую речь переводят в английский текст. Глава госкорпорации подчеркнул, что очки помогут наладить общение глухим или слабослышащим. Речь собеседника они могут прочитать в своих очках.

РИА ФАН сообщило, что на прошедшей конференции Google пообещал улучшить сервис своих карт. Просмотр улиц объединят с аэрофотосъемкой, чтобы пользователи полностью ощутили атмосферу места, где бы они ни находились. На первом этапе новый вид получат карты Лос-Анджелеса, Лондона, Нью-Йорка, Сан-Франциско и Токио.