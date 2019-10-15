Google представила новый смартфон Pixel 4

По словам разработчиков, была основательно улучшена камера, которая позволит фотографировать даже звезды.

Также была добавлена функция управления жестами. Это значит, что для выполнения какого-либо действия на телефоне (например, сменить песню или отключить звук во время звонка) достаточно будет махнуть рукой перед экраном.

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Pixiel 4 по предварительным данным будет стоить $799 за стандартную модель с диагональю экрана 5,7 дюйма и $899 — за большую версию с диагональю 6,3 дюйма. Он будет доступен в черном, белом и оранжевом цветах.

Вместе с телефоном была представлена новая модель наушников Pixel Buds с функцией адаптивной настройки звука, которая позволяет автоматически снижать и повышать громкость в зависимости от того, насколько шумно вокруг.

Ранее СМИ сообщали, что китайская компания Realme, конкурент Xiaomi, выпустила телефон X2 Pro с самой быстрой в мире зарядкой.