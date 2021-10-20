Google представил флагманские смартфоны с собственным процессором

У Google появятся флагманские смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro с собственным процессором. У гаджетов необычный дизайн и довольно высокая цена — от 599 до 899 долларов.

Компания представила смартфоны в ходе трансляции на своем YouYube-канале. Их заднюю крышку разделили горизонтальной черной полосой с установленным блоком камер. У старшей модели цвет может быть белый, серый, черный, желтый или оранжевый. У младшей — черной, серый, зеленый или персиковый.

Диагональ дисплея Pixel 6 составит 6,4 дюйма, у Pixel 6 Pro она равна 6,7 дюйма. На обоих смартфонах установили OLED-экраны. Разрешение младшей модели 1080 пикселей, у старшей — 1440.

Pixel 6 оснащен фронтальной камерой в восемь мегапикселей, у Pixel 6 Pro показатель равняется 11,1 мегапикселей. В первом смартфоне основная камера двойная с широкоугольным модулем на 50 мегапикселей и ультрашириком на 12. Второй оснащен телефотообъективом на 48 мегапикселей, у которого есть четырехкратный оптический зум.

Оперативной памяти у старшей модели 12 гигабайт, встроенной — до 512. У младшей — восемь гигабайт «оперативки» и до 256 встроенной. Аккумуляторы новинок поддерживают быструю зарядку. Стоить смартфоны будут 599 и 899 долларов за Pixel 6 и Pixel 6 Pro соответственно.