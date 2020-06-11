Google представил первую бета-версию Android 11

Beta 1 устанавливается пока что не на все смартфоны. В будущем компания обещает устранить данный недочет. Скачать систему может каждый. Кроме того, с 11 июня магазин Google Play принимает от разработчиков приложения, адаптированные под новую ОС.

Пользователей предупредили, что обновление еще не до конца доработано. По этой причине мобильные устройства могут быстро разряжаться и давать сбой.

Главный экран получит новый интерфейс, а иконки — обновленные функции, рассказали разработчики. Например, среди них будет управление «умным» домом. А мессенджеры теперь можно разместить в любом месте экрана, в том числе и поверх других приложений.

После завершения работы с приложением настройки конфиденциальности вернутся на прежний уровень.

Окончательную версию Android 11 планируют представить в третьем квартале 2020 года. А пока что тестовую версию могут установить владельцы Pixel 2 и 2 XL, Pixel 3 и 3 XL, Pixel 3A и 3A XL, Pixel 4 и 4 XL.