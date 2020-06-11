    11 июня 2020, 11:47

    Google представил первую бета-версию Android 11

    Алена Макаренко

    Американская компания Google выложила на официальном сайте практически готовую версию крупного обновления для операционной системы Android Beta 1. Об этом сообщило ИА Nation News.
    Google представил первую бета-версию Android 11

    Beta 1 устанавливается пока что не на все смартфоны. В будущем компания обещает устранить данный недочет. Скачать систему может каждый. Кроме того, с 11 июня магазин Google Play принимает от разработчиков приложения, адаптированные под новую ОС.

    Пользователей предупредили, что обновление еще не до конца доработано. По этой причине мобильные устройства могут быстро разряжаться и давать сбой.

    Главный экран получит новый интерфейс, а иконки — обновленные функции, рассказали разработчики. Например, среди них будет управление «умным» домом. А мессенджеры теперь можно разместить в любом месте экрана, в том числе и поверх других приложений.

    После завершения работы с приложением настройки конфиденциальности вернутся на прежний уровень.

    Окончательную версию Android 11 планируют представить в третьем квартале 2020 года. А пока что тестовую версию могут установить владельцы Pixel 2 и 2 XL, Pixel 3 и 3 XL, Pixel 3A и 3A XL, Pixel 4 и 4 XL.