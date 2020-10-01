Google представил новую TV-приставку

Компания разработала приставку для TV Chromecast with Google TV. Эта модель заменит предыдущую, 2016 года выпуска.

Новый девайс поместили в овальный корпус со старым кабелем HDMI. Новая модель будет работать полностью от беспроводного интернета. Разработчики избавили ее от разъема для проводного соединения, при желании можно будет докупить переходник.

Приставка полностью управляется через пульт, что делает ее автономной от настройки и сопряжения с гаджетами.

Гаджет позволит просматривать видео в разрешении 4К при частоте 60 кадров в секунду. Полностью поддерживается расширенный динамический диапазон HDR, HDR10, HDR10+ и Dolby Vision форматов.

В приставку интегрирован фирменный поиск, Google Assistant и сторонние приложения. Устройство работает с YouTube, Netflix и другими сервисами потокового видео.

Chromecast with Google TV доступен в белом, голубом и оранжевом цвете. Стоимость приставки — 50 долларов (около четырех тысяч рублей).