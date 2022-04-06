Google Plау удалил десятки приложений после обнаружения в них кода для сбора данных

Компания Google удалила ряд приложений из интернет-магазина Google Play, так как обнаружила в них программное обеспечение для несанкционированного сбора данных пользователей, сообщила газета The Wall Street Journal.

Выяснилось, что панамская компания — разработчик этих программ, связана с оборонным подрядчиком из Вирджинии, сообщило ТАСС. Исследователи заявили, что встроенный в ПО код позволял панамской компании собирать информацию о пользователях.

Разработанный ими код функционировал на операционной системе Android. Его обнаружили в нескольких мусульманских приложениях для молитв, в программах для применения на дорогах и для считывания QR-кода. Связанный с разработчиками подрядчик занимается киберразведкой и сетевой защитой для агентств нацбезопасности США.