Google: пандемия стала лазейкой для хакеров

Пандемия коронавируса сыграла на руку хакерам. Они пользуются ситуацией, чтобы устраивать фишинговые атаки и обманывать людей. Системы безопасности Google зафиксировали различные примеры подобных действий.

Обеспокоенность человечества из-за пандемии стала благодатной почвой для мошенничества разного рода, рассказали специалисты корпорации Google. Примеры компания опубликовала в своем блоге.

«Для хакеров зачастую кризис является дополнительной лазейкой. Не стал исключением и COVID-19», — заметили в Google. Ситуацией пользуются многие киберпреступники, в том числе и имеющие поддержку властей разных стран.

Интернет-мошенники имитируют сбор пожертвований для благотворительных и неправительственных организаций или, например, рассылают сотрудникам на «удаленке» фальшивые сообщения якобы от работодателя. Кроме того, они создают зеркала сайтов, которые похожи на официальные страницы властей или управлений здравоохранения.

В апреле специалисты Google зафиксировали отправку около 18 миллионов электронных писем, которые шли через почтовый сервис компании и содержали вредоносное программное обеспечение или являлись фишингом. Еще 240 миллионов сообщений содержали в себе навязчивую рекламу. Вся корреспонденция «касалась» коронавируса.

Как приманку, подчеркнули в Google, тему COVID-19 использовали «более десятка групп, которые пользуются поддержкой властей». Конкретно перечислять государства в корпорации не стали.

Среди стран, жители которых подвергались подобным хакерским атакам, есть и Россия. Данные киберпреступники пытались похитить и у американских госслужащих. Удалось это или нет, компании выяснить не удалось.

В Google предупредили, что зачастую хакеры представляются сотрудниками организаций сферы здравоохранения. Они убеждают пользователей скачать вредоносные программы.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце декабря 2019 года. Инфекция быстро распространилась по стране и вышла за ее пределы. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020-го заявила о пандемии заболевания. Во всем мире уже более 2,6 миллиона инфицированных, погибли свыше 183 тысячи человек.