Google открестился от ограничений в поисковике для сайта Минобороны РФ

Поисковый сервис Google не связан с пропажей из поисковой выдачи сайта Минобороны РФ. Никаких действий в компании на этот счет не предпринимали.

В Google объяснили РБК, что веб-страница могла заблокировать системы поисковика и не позволяет ее обнаружить.

«Со стороны „Google Поиска“ не предпринимались никакие действия по отношению к данному сайту», — подчеркнули в компании.

По версии Google, именно блокировка сайтом Минобороны систем сервиса привела к тому, что при определенных поисковых запросах ресурс в результатах запроса не отображается.

Сайт российского военного ведомства 5 апреля пропал из поисковой выдачи Google при запросе по ключевым словам как на русском, так и на английском языках.

В Роскомнадзоре отметили, что аналогичная ситуация сложилась с сайтом МИД РФ, и потребовали у сервиса снять ограничения.