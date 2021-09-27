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    27 сентября 2021, 21:20

    Google отключит от своих сервисов миллионы смартфонов на платформе Android

    Валерия Шафирко

    Google намерена отключить от своих сервисов смартфоны, которые продолжают работать на устаревших версиях Android.

    Информация об этом была опубликована в блоге компании.

    С 27 сентября владельцы этих устройств не смогут пользоваться почтой Gmail, а также видеосервисом YouTube, картами Google Maps и другими приложениями от Google.

    Ограничение, в частности, коснется смартфонов на версии 2.3.7 и ниже — у них будет отображаться сообщение об ошибке. Для того, чтобы вернуть возможность пользоваться сервисами Google, пользователю нужно будет перейти на гаджет под управлением версии Android 3.0 и выше.

    Apple отключила в России функцию «Частный узел» (iCloud Private Relay) в существующих на стадии беты iOS 15 и macOS 12 Monterey. Это произошло после встречи представителей компании с комиссией Совета Федерации. Об отключении функции узнал портал TJ. Сервис также недоступен для жителей Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, Колумбии, Саудовской Аравии, Туркмении, Уганды, Филиппин и ЮАР.