Google отключит от своих сервисов миллионы смартфонов на платформе Android

Google намерена отключить от своих сервисов смартфоны, которые продолжают работать на устаревших версиях Android.

Информация об этом была опубликована в блоге компании.

С 27 сентября владельцы этих устройств не смогут пользоваться почтой Gmail, а также видеосервисом YouTube, картами Google Maps и другими приложениями от Google.

Ограничение, в частности, коснется смартфонов на версии 2.3.7 и ниже — у них будет отображаться сообщение об ошибке. Для того, чтобы вернуть возможность пользоваться сервисами Google, пользователю нужно будет перейти на гаджет под управлением версии Android 3.0 и выше.

Apple отключила в России функцию «Частный узел» (iCloud Private Relay) в существующих на стадии беты iOS 15 и macOS 12 Monterey. Это произошло после встречи представителей компании с комиссией Совета Федерации. Об отключении функции узнал портал TJ. Сервис также недоступен для жителей Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, Колумбии, Саудовской Аравии, Туркмении, Уганды, Филиппин и ЮАР.