Google остановила работу по подключению карт «Мир» к Google Pay

Карты российской платежной системы «Мир» не будут подключать к цифровому кошельку Google Pay. Компания Google приостановила работу в этом направлении.

В Google, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, рассматривали возможность позволить держателям карты «Мир» расплачиваться ими в Google Pay. Однако планы сняты с обсуждения.

Оплату картами «Мир» ограничила и Apple. Ранее добавленные в приложение Apple Pay карты российской платежной системы компания начала постепенно убирать. Частично заменить бесконтактный способ оплаты смогут некоторые программы — например, приложения «Кошелек», сервис «СБПэй» или система Sber Pay.