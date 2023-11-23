Технологии 23 ноября 2023, 19:36 Google оштрафовали за отказ удалить фейки о спецоперации Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить фейки об СВО Unsplash

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Компанию Google LLC обязали выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей за отказ удалить размещенные в интернете ролики о действиях ВС России в зоне спецоперации, сообщило РИА «Новости». Видео не имело ничего общего с действительностью.

Решение вынес Таганский районный суд Москвы. Иностранную компанию признали виновной в административном правонарушении.

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«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей», — огласила вердикт судья Марина Орлова.

В составленном Роскомнадзором протоколе указывали, что речь идет о роликах про российских военных. С их помощью распространяли не только фейки о бойцах ВС России, но и направленные на дестабилизацию обстановки сведения. В видео рассказывали о мобилизации и применении ядерного оружия.

В отношении Google должны рассмотреть еще один протокол, который составили по факту повторного нарушения — неудаления запрещенного контента. Компании грозит третий оборотный штраф. Его сумма будет равняться десятой части годового дохода.

На прошлой неделе Google выписали штраф на 15 миллионов рублей за повторный отказ от локализации данных россиян.