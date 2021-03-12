Google объяснил ограничения фильма «Крым. Путь на Родину»

Корпорация Google наложила возрастные ограничения на доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» на YouTube-канале «России 24» из-за сцен насилия. Об этом в пресс-службе компании сообщили РБК.

В Google пояснили, что ограничения на доступ к фильму по возрасту были наложены еще в апреле прошлого года. Это решение было принято из-за присутствующих в фильме сцен насилия, демонстрации жертв с тяжелыми ранениями и человека, лежащего в луже крови, заявили в компании.

Первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов ранее сообщил, что видеохостинг ограничил доступ к фильму. На это обратили внимание в пятницу, 12 марта. При попытке открыть ролик на YouTube появляется предупреждение, что он содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей. Фильм при этом по-прежнему доступен к просмотру.

Ранее стало известно, что компания Google обяжет YоuТubе-блогеров платить налоги в пользу США. Это может затронуть и российских владельцев каналов на YouTube.