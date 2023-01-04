Технологии 04 января 2023, 04:19 Google News перестали работать в России Агрегатор новостей Google News перестал работать в России Unsplash

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Агрегатор новостей Google News перестал открываться у российских пользователей. Сайт больше не удается загрузить, хотя его нет в реестре ограниченных Роскомнадзором ресурсов.

Теперь при попытке перейти на страницу Google News всплывает сообщение: «Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение».

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По данным сервиса мониторинга доступности ресурсов GlobalCheck, открыть сайт с новостями также нельзя и через мобильных операторов. В список попали «Билайн», Yota, Tele2 и МТС. У пользователи «Ростелекома» страница тоже не загружается.

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В конце марта 2023 года Роскомнадзор объявлял об ограничении доступа к американскому интернет-сервису News.Google. Тогда причиной стал доступ к публикациям материалов, содержащим недостоверную информацию о спецоперации на Украине.

Ранее в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора внести изменения. Теперь сайты будут попадать в реестр за пропаганду ЛГБТ, педофилии или смены пола.