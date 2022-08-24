Google навсегда заблокировал YouTube-канал завода «КамАЗ»

Российский производитель автомобилей и запчастей ПАО «КамАЗ» лишился YouTube-канала. Google заблокировал его без возможности восстановить, сообщила пресс-служба завода в своем Telegram-канале.

«К сожалению, по независящим от нас причинам мы вынуждены прекратить свою деятельность на видеохостинге YouTube в связи с блокировкой нашего аккаунта администрацией платформы», — объявили представители завода.

Администрация Google объяснила блокировку аккаунта правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и предупредила, что канал нельзя восстановить. Пресс-служба продолжила вести страницы на шести платформах, в том числе на российском аналоге видеохостинга — RuTube.

YouTube ранее без предупреждения удалил 29 видео с канала посольства России в Великобритании. Дипломаты заявили, что обжалуют это решение, а Роскомнадзор потребовал от Google LLC снять ограничения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что удаленные ролики опубликуют на страницах министерства в RuТube и во «ВКонтакте».